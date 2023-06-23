В ГД предложили ввести в школах практические воспитательные занятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести в школах практические воспитательные уроки в рамках занятий "Разговоры о важном". Об этом сообщает RT.

"Представляется целесообразным организовать <...> серии практических занятий под общим названием "Важные дела". Во время данных занятий ученики смогут получить опыт общественно значимой деятельности", – написала парламентарий в обращении.

По ее мнению, любая теория должна закрепляться практикой. Так, заметила Лантратова, эксперты считают, что в плане нравственного воспитания детей лучше всего работает помощь другим людям.

"Важные дела" могли бы состоять из заботы о незащищенных слоях населения или бездомных животных, мероприятий, направленных на сохранение природы и культурного наследия. При этом депутат предлагает награждать учеников за соответствующую активность, например туристическими поездками.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что сейчас в России готовится программа обучения детей по минам и минно-взрывным травмам. За ее разработку отвечают Фонд защиты детей и Минобороны.

