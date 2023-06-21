В РФ хотят ввести программу обучения детей по минно-взрывным травмам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В России готовят программу просвещения детей по минно-взрывным травмам. За ее разработку отвечают Фонд защиты детей и российское министерство обороны. Об этом рассказала руководитель департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская.

"У нас уже есть предложения, в том числе план мероприятий. Фонд защиты детей, которым сейчас руководит Дмитрий Альбертович Лиханов, совместно с Минобороны будет готовить программу просвещения для детей по минно-взрывным травмам и вообще по минам", – передает ТАСС ее слова.

В октябре прошлого года сенатор Елена Шумилова и председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук выступили с инициативой ввести начальную медицинскую подготовку в школьную программу в России.

По мнению авторов, школьники должны научиться делать искусственное дыхание, накладывать жгут и овладеть другими навыками оказания первой медицинской помощи. Предполагалось, что дети смогут изучать основы в рамках занятий в кружках или на курсах. На первом этапе внедрения программы ее планируют ввести только для учеников 9–11-х классов.

По словам Савчука, подобные программы помогут школьникам не только освоить новые навыки, но и задуматься о бережном отношении к своему здоровью.



В образовательную программу российских школьников могут ввести медицинскую подготовку