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05 ноября, 17:16

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Глава Моспрома Гарбузов: в Москве могут создать летающий автомобиль при необходимости

В Москве оценили возможность создать летающий автомобиль

Фото: 123RF.com/artstageteam

Москва обладает достаточным научным и инженерным потенциалом для создания летающего автомобиля как у Теsla, однако пока город в этом не нуждается. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов, передает ТАСС.

По его словам, столичные промышленники могут реализовать задачи гораздо более нестандартные по сравнению с теми, которые ставят перед коллегами из других стран, учитывая все ограничения и другие возникающие точки роста.

Кроме того, Гарбузов подчеркнул, что в Москве смогут сосредоточиться на создании подобного автомобиля как с точки зрения науки, так и с точки зрения производства.

Компания Tesla 16 октября продемонстрировала прототип Roadster, способный отрываться от земли, на испытательном полигоне SpaceX в Техасе. Спорткар оснастили системой сопел, которая выбрасывает сжатый газ и помогает управлять положением машины во время прыжков.

Во время демонстраций автомобиль переворачивался в воздухе, перепрыгивал через препятствие из машин Tesla, совершал полный оборот и приземлялся на колеса. Также тогда показали запись разгона до 60 миль в час (около 97 километров в час) за 0,81 секунды.

Позже сообщалось, что покупатели нового электрического спорткара Tesla Roadster платят за бронирование от 50 до 250 тысяч долларов, хотя окончательная цена автомобиля и сроки поставок пока не объявлены. За базовую версию без ускорителей и системы полета необходимо внести 50 тысяч долларов, за модификацию Thrust с ускорителями – 250 тысяч долларов. "Летающую" версию Rocket можно приобрести только по приглашению.

Компания Илона Маска показала электрический спорткар, умеющий отрываться от земли

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