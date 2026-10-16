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16 октября, 12:10

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Автоэксперт Шапарин: "летающий" спорткар Tesla не появится на дорогах России

Автоэксперт рассказал, появится ли "летающий" спорткар Tesla в России

Фото: tesla.com

"Летающий" электрический суперкар Tesla не предназначен для эксплуатации на дорогах общего пользования и вряд ли появится в России. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.

По словам эксперта, разработка нужна основателю компании Илону Маску прежде всего для демонстрации технологий и привлечения дополнительных инвестиций.

Шапарин напомнил, что ранее Маска обвиняли в том, что SpaceX представляет инвесторам фотографии космоса в качестве программы действий и просит финансирование. По мнению специалиста, в случае с суперкаром предприниматель решил показать инвесторам более осязаемую разработку. Эксперт отметил, что автомобиль с разгоном до 100 километров в час за одну секунду вряд ли получит распространение на обычных дорогах.

Специалист также усомнился в практической пользе подобных технических решений. По его мнению, необычные конструкции, включая нестандартную форму руля и дополнительные двигатели, скорее мешают водителям, чем делают автомобиль удобнее.

"Ну, поставили в машину какое-то количество подобных движков, которые позволяют такой вот эффектный трюк реализовать. Ну и чего, это с реальной жизнью никак не связано, потому что в реальной жизни никому не нужно", – заявил эксперт.

Шапарин считает, что вероятность появления такой машины на дорогах общего пользования близка к нулю, поэтому в России ее также не стоит ожидать.

Tesla представила электрический спорткар Roadster на испытательном полигоне SpaceX в Техасе. Машину оснастили системой сопел, которая выбрасывает сжатый газ и помогает управлять ее положением во время прыжков.

Во время демонстраций спорткар переворачивался в воздухе, перепрыгивал через препятствие из автомобилей Tesla, совершал полный оборот и приземлялся на колеса. Также показали запись разгона до 60 миль в час (около 97 километров в час) за 0,81 секунды.

Маск заявил, что никогда прежде не видел ничего подобного. Серийное производство Roadster планируют начать в 2028 году, однако возможность использования таких функций на дорогах общего пользования пока остается неясной.

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