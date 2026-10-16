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16 октября, 08:13

Транспорт

Tesla представила "летающий" электрический спорткар Roadster

Компания Илона Маска показала электрический спорткар, умеющий отрываться от земли

Американская компания Tesla представила электрический спорткар Roadster. Презентация прошла на испытательном полигоне SpaceX в американском Техасе, следует из трансляции.

Главная особенность спорткара – система сопел. Они выбрасывают сжатый газ и позволяют управлять положением машины во время "полета".

Во время одной из демонстраций Roadster преодолел изогнутую рампу, перевернулся в воздухе и успешно приземлился на землю. Система вентиляторов, встроенная в автомобиль, позволила ему удерживаться на поверхности в перевернутом положении, создавая достаточную прижимную силу.

В ходе другого испытания спортивный автомобиль перепрыгнул через баррикаду, составленную из других моделей Tesla, совершил полный оборот в воздухе и приземлился на колеса. Глава компании Илон Маск признался, что сталкивался с различными испытаниями, но подобное зрелище ему еще не приходилось видеть.

На презентации также продемонстрировали видео, где Roadster ускоряется до 60 миль в час (примерно 97 километров в час) всего за 0,81 секунды. Серийное производство модели Tesla планирует начать в 2028 году. При этом остается неясным, можно ли будет использовать такие функции машины на дорогах общего пользования.

Ранее компания Tenet из России анонсировала начало продаж семиместной модификации своего флагманского кроссовера T9. Новая версия предлагается в топовой комплектации "Ультра" и стоит 4 249 000 рублей. Первые экземпляры уже поступили в продажу через официальные дилерские центры бренда.

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