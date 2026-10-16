Tesla представила "летающий" электрический спорткар Roadster

Компания Илона Маска показала электрический спорткар, умеющий отрываться от земли

Американская компания Tesla представила электрический спорткар Roadster. Презентация прошла на испытательном полигоне SpaceX в американском Техасе, следует из трансляции.

Главная особенность спорткара – система сопел. Они выбрасывают сжатый газ и позволяют управлять положением машины во время "полета".

Во время одной из демонстраций Roadster преодолел изогнутую рампу, перевернулся в воздухе и успешно приземлился на землю. Система вентиляторов, встроенная в автомобиль, позволила ему удерживаться на поверхности в перевернутом положении, создавая достаточную прижимную силу.

В ходе другого испытания спортивный автомобиль перепрыгнул через баррикаду, составленную из других моделей Tesla, совершил полный оборот в воздухе и приземлился на колеса. Глава компании Илон Маск признался, что сталкивался с различными испытаниями, но подобное зрелище ему еще не приходилось видеть.

На презентации также продемонстрировали видео, где Roadster ускоряется до 60 миль в час (примерно 97 километров в час) всего за 0,81 секунды. Серийное производство модели Tesla планирует начать в 2028 году. При этом остается неясным, можно ли будет использовать такие функции машины на дорогах общего пользования.

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