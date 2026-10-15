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15 октября, 10:19

Экономика

Hyundai зарегистрировал в России товарные знаки Genesis и собственный логотип

Фото: 123RF.com/blinow61

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, ранее приостановивший деятельность в России, получил правовую охрану двух товарных знаков на территории страны. Соответствующие данные содержатся в реестре Роспатента, передает РИА Новости.

Компания подала две заявки на регистрацию логотипа Genesis и эмблемы Hyundai. В октябре 2026 года ведомство вынесло положительное решение, закрепив за брендом исключительные права сроком до 2035 года.

Регистрация знаков позволяет компании продавать в России широкий перечень товаров. В него входят автомобильные коврики и покрытия для улиц, а также коллекционные токены на основе блокчейна. Кроме того, правовая охрана распространяется на загружаемые фото и видео, мультимедийные файлы и программное обеспечение для виртуального пространства.

Ранее посол Южной Кореи в России Ли Сок Пэ отметил, что автопроизводители Hyundai и Kia сохраняют интерес к российскому рынку и думают над возвращением. В то же время до урегулирования украинского конфликта возобновление деятельности является сложной задачей.

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