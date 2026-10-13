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13 октября, 12:48

Транспорт

Автомобили Kia и Hyundai чаще всего эвакуируют из-за нарушений правил стоянки в Москве

Фото: Агентство "Москва"

Автомобили марок Kia, Hyundai, Geely, BMW и Toyota чаще всего эвакуировали за нарушение правил стоянки и парковки с начала 2026 года. Об этом ТАСС рассказали в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Всего с начала года на специализированные стоянки отправили 215 тысяч автомобилей. Почти 17 тысяч машин эвакуировали повторно.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что служба эвакуации "Московского паркинга" убирает неправильно припаркованные автомобили, чтобы они не мешали движению и не создавали угрозу ДТП.

При этом решение об эвакуации принимают сотрудники ГИБДД и МАДИ. Водителей также призвали соблюдать правила дорожного движения и не оставлять машины под запрещающими знаками, на тротуарах и пешеходных переходах.

Ранее юрист Александр Манько рассказал, что водитель может забрать автомобиль без оплаты эвакуации и штрафстоянки, если успеет сделать это до начала движения эвакуатора. Для этого необходимо обратиться к инспектору ДПС, предъявить водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО, устранить нарушение и переставить машину в разрешенное место.

При этом штраф за неправильную парковку все равно придется оплатить, а при начале движения эвакуатора опасно пытаться остановить погрузку, цепляясь за дверь или находясь под колесами автомобиля.

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