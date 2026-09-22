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22 сентября, 09:55

Транспорт

В Москве три автомобиля арестовали за неоплаченные штрафы

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Три автомобиля были арестованы в Москве в августе после неуплаты штрафов их владельцами. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Московская административная дорожная инспекция совместно с Федеральной службой судебных приставов выявила трех автовладельцев, оставлявших машины под запрещающими знаками и на газонах. При этом водители не оплачивали штрафы за эти нарушения в течение 60 дней. Общая сумма задолженности превысила 690 тысяч рублей.

В итоге автомобили оказались на специализированной стоянке после их ареста судебными приставами. Чтобы вернуть машины, нарушители должны полностью погасить долги.

Транспортное ведомство напомнило, что проверить наличие штрафов и оплатить их можно на портале mos.ru в разделе "Проверка и оплата штрафов".

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что МАДИ и ФССП постоянно проводят проверки, выявляя недобросовестных водителей. Он подчеркнул, что автомобиль может быть арестован даже при небольшой задолженности, а также призвал горожан соблюдать правила дорожного движения, оставлять машины только в разрешенных местах и своевременно оплачивать штрафы.

Ранее в Москве судебные приставы взыскали с владельца автомобиля Lamborghini 665 штрафов. Их общая сумма составила 1,4 миллиона рублей. При этом мужчина погасил задолженность только после того, как суперкар арестовали и поместили на спецстоянку.

Московским водителям напомнили, как не пропустить и оплатить штраф

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