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22 сентября, 10:08

Общество

В госцентре "Вектор" сравнили распространение оспы обезьян с эпидемией ВИЧ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Распространие оспы обезьян в мире начинает развиваться по сценарию, который ранее наблюдался с ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора центра вирусологии "Вектор" Сергея Щелкунова.

Он отметил, что с 2024 года распространяется центральноафриканский вариант вируса оспы обезьян – он вызывает более тяжелую инфекцию и приводит к большему числу летальных исходов.

Кроме того, специалист сообщил об изменении характера передачи вируса половым путем – если первоначально речь шла преимущественно о передаче при однополых контактах (относится к ЛГБТ, движение признано экстремистским и запрещено в РФ), то теперь инфекция распространяется и при гетеросексуальных контактах. Щелкунов считает, что в этом оспа обезьян повторяет путь ВИЧ, который также сначала распространялся внутри определенного сообщества, а затем вышел за его пределы.

До глобальной вспышки оспа обезьян долгое время оставалась эндемичным заболеванием Африки. В основном случаи фиксировали в районах тропических ливневых лесов Центральной и Западной Африки, где периодически происходила передача вируса от животных человеку и возникали вспышки инфекции.

Существенное изменение ситуации произошло в 2022 году, когда началось массовое распространение вируса. Тогда инфекцию лабораторно подтвердили в 144 странах, а специалисты изучили около 200 тысяч случаев заражения.

Для сравнения, по оценкам ЮНЭЙДС и Всемирной организации здравоохранения, в 2025 году с ВИЧ жили примерно 40,8 миллиона человек. За год произошло около 1,2 миллиона новых заражений, еще примерно 570 тысяч человек умерли от заболеваний, связанных со СПИДом.

В 21 стране в 2025 году зафиксировали рост числа новых случаев ВИЧ. Среди них были государства Восточной Европы и Центральной Азии.

Ранее ведущий научный сотрудник центра "Вектор" Лариса Карпенко сообщила о разработке мРНК-вакцин против ВИЧ, оспы обезьян и клещевого энцефалита. Сейчас специалисты проверяют способность экспериментальных препаратов вызывать иммунный ответ у лабораторных животных. мРНК-вакцины позволяют сравнительно быстро создавать средства против вирусных и бактериальных инфекций – они содержат информацию для формирования иммунного ответа и кодируют белок, характерный для возбудителя.

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