Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 15:45

В мире

В Европе зафиксирован максимум заболеваемости гонореей и сифилисом за последние 10 лет

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В Европе зафиксирован резкий рост числа случаев заболеваний, передающихся половым путем (ИППП), который превысил показатели последних 10 лет. Об этом сообщает Independent, ссылаясь на данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

В период с 2015 по 2024 год число случаев гонореи увеличилось на 303%, а сифилиса – более чем вдвое. Только в 2024-м первое заболевание было диагностировано 106 331 раз, второе – 45 577 раз, а хламидиоз, остающийся самой распространенной ИППП, – 213 443 раза.

Более того, эксперты обратили внимание на продолжение распространения венерической лимфогранулемы – редкой формы хламидиоза, преимущественно среди мужчин.

Организация связала такие показатели с изменением моделей сексуального поведения и трудностями в доступе к тестированию. Причем особую тревогу вызывает увеличение числа случаев врожденного сифилиса: с 78 в 2023 году до 140 в 2024-м в 14 странах, предоставивших данные.

Наибольшее число случаев ИППП приходится на мужчин, вступающих в однополые связи (относится к ЛГБТ, движение признано экстремистским и запрещено в РФ), подчеркнули аналитики, уточнив, однако, что рост заболеваемости сифилисом наблюдается и среди гетеросексуальных людей. В 13 из 29 стран Европы стандартные анализы на ИППП платные.

В свою очередь, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют о том, что ежедневно в мире регистрируется свыше 1 миллиона новых диагнозов излечимых ИППП среди людей в возрасте от 15 до 49 лет, большинство из которых протекают бессимптомно.

Например, в 2020 году было зарегистрировано около 374 миллионов новых случаев хламидиоза, гонореи, сифилиса и трихомониаза. В 2022-м заражение сифилисом достигло примерно 8 миллионов человек, включая 1,1 миллиона женщин, что привело к более чем 390 тысячам неблагоприятных исходов родов.

ИППП, как отмечают в ВОЗ, могут вызывать бесплодие, онкологические заболевания, осложнения при беременности и повышать риск заражения ВИЧ. Особое беспокойство вызывает тенденция по росту устойчивость гонореи к антибиотикам.

Между тем в России планируют сделать бесплатной вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) и добавить ее в национальный календарь прививок к 2027 году. Данное заболевание является одним из самых распространенных, передающихся половым путем, а также причиной развития онкологических заболеваний и доброкачественных образований.

Предполагается, что данные прививки будут бесплатными для всех граждан, но не для государства, поскольку эта инициатива потребует дополнительных средств из бюджета.

Читайте также


за рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика