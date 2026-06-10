Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Фото: MAX/"МЧС Башкортостана"

Трое детей погибли из-за пожара в частном доме в селе Новые Каратавлы в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожарные обнаружили тела несовершеннолетних при разборе конструкций после ликвидации возгорания. По предварительным данным, погибшим было 6, 8 и 11 лет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее при пожаре в ангаре в Калининском районе Петербурга погибли четыре человека. Инцидент произошел в арендованном помещении, где работали сотрудники химической компании. Причиной возгорания, предположительно, стала детонация одного из веществ.

По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства случившегося устанавливаются.