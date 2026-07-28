Тайский фестиваль пройдет в саду "Эрмитаж" в Москве с 31 июля по 2 августа

Фото: пресс-служба департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы

Тайский фестиваль пройдет с 31 июля по 2 августа в саду "Эрмитаж" в Москве. Фестиваль в этом году пройдет под девизом "Праздник ради будущего: творчество в жизни и в сердце". Инициатива направлена на расширение культурных и экономических связей между Россией и Таиландом, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Мероприятия организованы при поддержке правительства Москвы, столичного департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС), посольства Королевства Таиланд в Российской Федерации, тайских провинциальных администраций, агентства креативной экономики Таиланда, университетов и предпринимательского сообщества.

Вместе с тем 30 июля в МТПП пройдет бизнес-форум "Бизнес-диалог. Москва – Бангкок. Вектор делового сотрудничества". Участники смогут установить прямые контакты с тайскими партнерами, ознакомиться с продукцией и услугами компаний, обсудить перспективы совместных проектов и инвестиционного сотрудничества.

В состав тайской делегации войдут представители бизнеса и отраслевых объединений, работающие в сферах ювелирного дела, фармацевтики и производства товаров для здоровья, пищевой промышленности, моды и выпуска спортивной экипировки, создания предметов интерьера, изделий ручной работы, а также логистики и транспорта.

В рамках форума запланированы B2B-встречи и нетворкинг-сессии с участием бизнесменов и представителей государственных структур Таиланда. Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации.

31 июля гостей ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов Thaksin University, Rangsit University, Srinakharinwirot University и Princess Galyani Vadhana Institute of Music. Также состоятся показы традиционных тайских костюмов чуд тай в сотрудничестве с командой Московской недели моды при поддержке правительства столицы.

Официальное открытие начнется в 18:00 с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Таиланд в Российской Федерации и руководства ДВМС. Завершит первый день концерт народного артиста России Игоря Бутмана.

На протяжении трех дней посетители смогут познакомиться с культурой Таиланда – от традиционных танцев до современной музыки. В программе примут участие профессиональные артисты, студенты тайских вузов и старшеклассники из провинции Чонбури. Совместные выступления тайских и российских исполнителей станут частью межкультурного диалога и творческого обмена.

Отдельную программу посвятят ремеслам и креативным индустриям Таиланда. Гости увидят изделия ручной работы, текстиль, предметы интерьера и декоративно-прикладного искусства, а также смогут принять участие в мастер-классах художников и ремесленников. В гастрономической зоне представят блюда тайской кухни – том-ям, пад-тай и кхао-сой, а также экзотические фрукты и продукты из разных регионов страны. Для посетителей организуют кулинарные мастер-классы, посвященные культуре питания в Таиланде.

На фестивале также представят туристический потенциал королевства. Представители отраслевых ассоциаций расскажут о возможностях отдыха и путешествий в различных провинциях Таиланда. Ежегодно мероприятие посещают более 30 тысяч человек.

Проведение культурных и деловых мероприятий призвано укрепить гуманитарные связи и расширить торгово-экономическое сотрудничество между Москвой и Таиландом, создав новые возможности для совместных проектов и инвестиций. Тайские арт-павильоны и фестивальные площадки будут доступны для посетителей в течение трех дней, с 31 июля по 2 августа.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что турпоток из России на китайский остров Хайнань в январе – июне вырос на 68,4%. За полгода провинция приняла 378 098 россиян, а в июне их число достигло 70 115, что на 73% больше прошлогоднего показателя.

В ассоциации отметили, что в июне турпоток на Хайнань даже превысил значения популярного Таиланда на 7%, а доля россиян в общем потоке туристов составила 46,09%. Власти Хайнаня рассчитывают по итогам года принять 700 тысяч туристов из России.