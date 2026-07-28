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28 июля, 13:07

Культура

Композитор Раймонд Паулс опроверг сообщения о завершении концертной деятельности

Фото: ТАСС/Замир Усманов

Композитор Раймонд Паулс в беседе с РИА Новости опроверг информацию, что он завершает концертную деятельность.

Музыкант уточнил, что речь идет лишь о временной паузе, связанной с лечением. Немногим ранее Паулс отменил выступление в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале из-за проблем со здоровьем. После этого ряд СМИ распространил информацию о якобы полном уходе артиста со сцены.

Комментируя сведения СМИ, Паулс заявил, что завершит карьеру "только тогда, когда Бог скажет".

Ранее о завершении карьеры заявил телеведущий Отар Кушанашвили. Одной из причин такого решения стало нежелание стареть в глазах зрителей. Также журналист намекнул, что его программа "Каково?!" не приносит достаточного заработка. Он считает, что завершить карьеру сможет к 2027 году.

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