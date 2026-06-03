Певец Сосо Павлиашвили опроверг слухи о завершении концертной деятельности

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Певец Сосо Павлиашвили не планирует завершать свою концертную деятельность. Об этом артист заявил в беседе с Москвой 24.

"Те, кто хочет, чтобы я закончил выступления, я вас прошу, не мучайтесь и не слушайте меня", – сказал Павлиашвили и добавил, что подобные новости появляются регулярно, но не имеют отношения к реальности.

Также певец обратился к своим поклонникам и сказал, что будет петь до тех пор, пока нужен.

Ранее американский актер и режиссер Клинт Иствуд завершил карьеру в кино в возрасте 96 лет. За более чем 60 лет Иствуд разработал большое количество культовых образов и снял десятки картин, ставших классикой мирового кинематографа.

До этого народный артист России Михаил Боярский заявлял о завершении карьеры драматического актера. Тем не менее Боярский продолжает участвовать в театральных постановках.



"Интервью": Сосо Павлиашвили – о том, к чему должны быть готовы молодые артисты



