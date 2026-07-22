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22 июля, 15:54

Безопасность

Более 3,7 млн вызовов приняла столичная "Система-112" за полгода

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Более 3,7 миллиона вызовов приняла столичная "Система-112" за полгода. Об этом сообщила пресс-служба городского комплекса хозяйства Москвы.

"На сегодняшний день "Система-112" является одной из самых эффективных городских структур, ее слаженная работа очень важна для полноценного функционирования столицы. Служба востребована жителями", – отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Чаще всего в систему поступали вызовы скорой медицинской помощи (более 881 тысячи обращений).

Как подчеркнул вице-мэр, ежедневно на дежурство выходят по 125 специалистов. Процесс приема и обработки обращений полностью автоматизирован.

Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет суть вызова, проводит консультацию, если необходимо, направляет на место городские и экстренные службы. Обратиться за помощью также можно при помощи СМС-сообщения.

"Система-112" взаимодействует с более чем 200 экстренными и аварийными службами города, аналогичными системами Московской и Калужской областей. К ней также подключены все операторы связи, абоненты которых могут звонить по номеру "112" и отправлять СМС.

Вместе с тем специалисты обрабатывают сигналы от системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2026 года экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) спасли 136 человек. В частности, с января по март специалисты смогли доставить в больницы 22 пострадавших при ЧП, а также соматических пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Московские спасатели показали, как помогают пострадавшим на водоемах

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