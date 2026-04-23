В Москве прошли учения по ликвидации пожара в комплексе высотных зданий

Учения по ликвидации пожара в комплексе высотных зданий прошли в Москве, передала пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"В практической части были задействованы более 1 500 человек и свыше 300 единиц специализированной техники. Впервые отработали подачу на высоту свыше 60 метров пенообразователя с помощью строительного бетононасоса, на который надеваются специальные насадки", – указал заммэра Москвы Петр Бирюков.

По итогам учений столичные власти решили значительно увеличить число подобных установок, стоящих на балансе предприятий, отметил Бирюков.

Согласно задумке учений, в высотных зданиях жилого квартала произошел пожар, из-за чего часть жителей эвакуировались на крышу. Некоторые из них были отрезаны огнем и не смогли покинуть здание самостоятельно.

Спасатели отработали несколько методик, включая установку подъемников для работ на высоте, эвакуацию при помощи авиации, освобождение условных пострадавших из-под завалов, а также впервые опробованное спасение с верхних этажей дома в условиях отсутствия места для посадки воздушного судна.

"В этом случае экипаж удерживает вертолет в полуметре от конструкции кровли, в это время спасатели осуществляют погрузку пострадавшего на борт", – добавили в КГХ.

Также спасатели впервые в городских условиях применили транспортно-спасательные кабины. С их помощью можно спасти до 10 человек – кабины подают на вертолете к стене здания или на крышу.

На еще одной площадке, согласно сценарию, была угроза распространения огня на ближайшие технологические инженерные строения. Здесь в ходе учений специалисты разведали местность, замерили предельно допустимую концентрацию химических веществ, установили газоспасательную базу. Также спасатели отработали ликвидацию угрозы пожара на районной теплостанции.

До этого Сергей Собянин поручил продолжить работу над обновлением противопожарной службы и службы спасения на водах в Москве. Мэр отмечал, что в составе пожарно-спасательного гарнизона столицы работают порядка 18 000 специалистов. Благодаря их работе число пожаров в Москве снизилось более чем на 80% с 2010 года, а количество происшествий на воде – на 64%.

