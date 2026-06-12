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12 июня, 05:41

Политика

Посол Дарчиев заявил, что между Путиным и Трампом есть "личная химия"

Фото: kremlin.ru

Между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом налажена "личная химия", оба лидера ставят задачу восстановить нормальные двусторонние межгосударственные связи. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев на приеме в дипмиссии по случаю Дня России.

"Да, не все складывается гладко и беспроблемно, учитывая привходящие геополитические обстоятельства, но очень важно, что лидеры России и США, между которыми налажена личная химия, ставят задачу восстановить нормальные межгосударственные связи, к чему призывают простые люди по обе стороны Берингова пролива", – цитирует дипломата ТАСС.

Дарчиев отметил, что Трамп способен обеспечить прорыв в отношениях России и США, однако для этого нужна политическая воля. Импульсы президентов РФ и США к улучшению отношений двух стран должны материализоваться, добавил он.

Представитель дипмиссии также заявил, что Москва по-прежнему ждет решения Вашингтона относительно назначения американского посла в России. Любая кандидатура будет рассмотрена российской стороной оперативно.

"Мы надеемся, что рано или поздно американский посол в Москву приедет, но это решение американской стороны", – заключил Дарчиев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ответит взаимностью США, когда американцы продемонстрируют свою готовность к восстановлению отношений. Он добавил, что Москва в этом вопросе терпелива и ей некуда спешить.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров указал, что поведение американской стороны расходится с теми предложениями, которые она же и озвучила на Аляске в прошлом году.

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