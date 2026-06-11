Собянин вручил городские и государственные награды в преддверии Дня России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В преддверии Дня России, который отмечается 12 июня, в мраморном зале столичной мэрии прошла церемония вручения государственных и городских наград. Сергей Собянин поздравил выдающихся жителей города с наградами и наступающим праздником.

Градоначальник отметил, что День России символизирует сильное и независимое государство.

"Мы Россию всегда таковым считали и считаем. Но в нынешних условиях мало так считать. Нужно это еще и доказывать. Доказывать каждый день на линии боевого соприкосновения, в экономике, в промышленности, в образовании, в здравоохранении, в социальной системе", – подчеркнул Собянин.

Мэр также указал, что столица комплектует полки и дивизии, обеспечивает бойцов качественным вооружением, а четверть всего военно-промышленного комплекса (ВПК) страны составляет московская промышленность. Экономику города он назвал одной из сильнейших среди мегаполисов мира, а столичных врачей и учителей – одними из лучших по качеству работы.

"В вашем (награжденных. – Прим. ред.) лице хочу поздравить вас и всех москвичей с грядущим праздником Днем России – с праздником нашей любимой страны", – заключил Собянин.

Вручение государственных наград прошло от имени и по поручению президента России. Горожане получили орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Дружбы, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль Луки Крымского. Также москвичам вручили почетные грамоты и благодарности президента.

Ряду москвичей также были присвоены звания "Заслуженный врач РФ", "Заслуженный ветеринарный врач РФ", "Заслуженный экономист РФ", "Заслуженный работник культуры РФ" и "Заслуженный учитель РФ". Кроме того, за многолетнюю плодотворную работу на благо столицы вручены знаки отличия "За безупречную службу городу Москве", а также почетные звания в сферах промышленности, искусства, культуры, туризма и спорта.

В праздничный день во всех округах Москвы запланированы различные мероприятия – праздничная программа охватит почти 300 культурных площадок, от парков до ВДНХ.

К примеру, местом празднования станет кинопарк "Москино". Гостей ждет программа, воспевающая богатство русской культуры. Можно будет поучаствовать в мастер-классах и творческих мероприятиях, увидеть выступления различных коллективов. Вход – по билетам выходного дня в кинопарк.