"КАМАЗ" отменил четырехдневку для сотрудников в августе – октябре

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Российский производитель грузовиков "КАМАЗ" отменил четырехдневный рабочий график для сотрудников в августе – октябре на фоне роста числа заказов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Объемов достаточно для работы в режиме пятидневной рабочей недели. Среднесуточный темп производства составит 160 машкомплектов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что увеличению объему заказов способствовали расширение модельного ряда автомобилей К5 и стабилизация российского рынка грузовых машин.

Ранее главный конструктор инновационных автомобилей ПАО "КАМАЗ" (входит в госкорпорацию "Ростех") Сергей Назаренко заявил, что полностью беспилотные "КамАЗы" выйдут на дороги в 2028 году. Он отметил, что сейчас за работой подобных машин следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры.