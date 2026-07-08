"КАМАЗ" хочет начать выпуск антропоморфных роботов

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ПАО "КАМАЗ" намерено выйти на рынок робототехники, представив антропоморфных роботов собственной разработки. Об этом на выставке "Иннопром" сообщил технический директор компании Витольд Коморовский, сообщает ТАСС.

По его словам, роботы, конструкция которых повторяет пропорции человеческих рук, уже проходят пилотные испытания на предприятиях компании. Вывести разработку на рынок компания рассчитывает в конце 2026 года или начале 2027-го.

"Мы как автопроизводитель хотим стать чуть-чуть производителем роботов и прийти на этот рынок со своим решением", – сказал Коморовский.

Как следует из представленных материалов, новые манипуляторы смогут выполнять операции, которые сейчас выполняются вручную. Их антропометрия и гибкость соответствуют параметрам человеческой руки. Роботы оснащены сменными захватами для быстрой перенастройки под разные задачи, а также поддерживают режим телеоперации, позволяющий управлять ими дистанционно и обучать новым навыкам.

Ранее в Москве на улице Миклухо-Маклая открылся центр роботизации "Создатели" – городская инженерная площадка для технологических компаний, студентов, стартапов и молодых специалистов. Центр площадью 5,7 тысячи квадратных метров оснащен более чем 100 единицами оборудования для 3D-печати, механообработки, цифрового моделирования, пайки и сборки робототехнических систем.

Здесь можно отрабатывать навыки, собирать и тестировать прототипы, а также решать прикладные производственные задачи. Последние полгода площадка работала в тестовом режиме, где проходили открытые тренировки по битве роботов.