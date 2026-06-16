В Москве открылся центр роботизации "Создатели" для подготовки инженеров

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В Москве начал работу центр роботизации "Создатели". Городская инженерная площадка подготовлена для технологических компаний, студентов, молодых специалистов и стартапов. Здесь можно отрабатывать практические навыки, собирать и тестировать прототипы, а также решать прикладные производственные задачи, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Центр площадью 5,7 тысячи квадратных метров расположен на улице Миклухо-Маклая рядом со станцией метро "Беляево". Он оснащен более чем 100 единицами оборудования и предназначен для подготовки специалистов в сфере робототехники, цифрового моделирования, реверсивного инжиниринга и разработки автономных систем.

Компании получают возможность подобрать сотрудников или организовать для них практическую подготовку под конкретные производственные задачи. Стартапам помогают дорабатывать прототипы и тестировать разработки на современном оборудовании.

В центре оборудовано 11 лабораторий, каждая из которых рассчитана на 10 рабочих мест. Здесь можно осваивать навыки 3D-печати и 3D-сканирования, механообработки, цифрового моделирования, пайки, сборки и настройки робототехнических систем.

Лаборатории оснащены токарными и фрезерными станками, лазерным оборудованием, гидравлическим прессом, координатно-измерительными машинами, 3D-принтерами и сканерами, цифровыми осциллографами, паяльными станциями и автономными роверами для обучения мобильной робототехнике.

Кроме того, в центре созданы конгрессно-выставочные пространства для проведения лекций, презентаций и профильных мероприятий.

Последние полгода площадка работала в тестовом режиме. В это время здесь проходили открытые тренировки по битве роботов, которые позволяли посетителям познакомиться с инженерными специальностями и современными технологиями.

Ранее Собянин, гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава МЧС Александр Куренков осмотрели ход строительства заводов по производству аккумуляторных батарей в Краснопахорском районе ТиНАО. Мэр уточнял, что производство аккумуляторов призвано покрыть около двух третей потребности российского рынка. Процесс будет основан на отечественном оборудовании, в будущем там локализуют и все комплектующие.