Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

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Временные ограничения на использование воздушного пространства объявлены в районе московского аэропорта Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

На момент публикации аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Домодедово рассматривает возможность установки кабин биометрического паспортного контроля в 2027 году.

В свою очередь, аэропорт Шереметьево стал первым в России, где появилась возможность пройти паспортный контроль по биометрии. Сервис регистрации и посадки запустили на всех рейсах "Аэрофлота". Эксперимент продлится до 1 апреля следующего года.