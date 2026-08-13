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13 августа, 03:47

Транспорт

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на использование воздушного пространства объявлены в районе московского аэропорта Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

На момент публикации аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Домодедово рассматривает возможность установки кабин биометрического паспортного контроля в 2027 году.

В свою очередь, аэропорт Шереметьево стал первым в России, где появилась возможность пройти паспортный контроль по биометрии. Сервис регистрации и посадки запустили на всех рейсах "Аэрофлота". Эксперимент продлится до 1 апреля следующего года.

Росавиация открывает авиасообщение еще с двумя аэропортами Египта

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