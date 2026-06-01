Эксперимент по посадке в самолет по биометрии запустили в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево стартовал эксперимент по посадке в самолет только по биометрии. Об этом сообщает ТАСС.

Сервис регистрации и посадки без паспорта запустили на рейсах "Аэрофлота" между Москвой и Санкт-Петербургом. Чтобы попасть на борт, пассажирам достаточно пройти через специальные турникеты с автоматической идентификацией по лицу.

Использование биометрии остается добровольным, стандартная процедура проверки документов также сохраняется.

Эксперимент рассчитан до 1 апреля 2027 года. Если он окажется успешным, к нему смогут присоединиться другие аэропорты и авиакомпании при условии технической готовности.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево планируется создание единой интеллектуальной цифровой среды. Соглашение о сотрудничестве подписано между авиагаванью и МТС в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

Одним из первых проектов стала модернизация видеостены в ситуационном центре аэропорта. Это позволило диспетчерским службам оперативно получать информацию о происходящем в реальном времени. Помимо этого, Шереметьево получит услуги подвижной радиотелефонной связи и широкополосный доступ в интернет.