01 июня, 08:12Транспорт
Эксперимент по посадке в самолет по биометрии запустили в Шереметьево
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В московском аэропорту Шереметьево стартовал эксперимент по посадке в самолет только по биометрии. Об этом сообщает ТАСС.
Сервис регистрации и посадки без паспорта запустили на рейсах "Аэрофлота" между Москвой и Санкт-Петербургом. Чтобы попасть на борт, пассажирам достаточно пройти через специальные турникеты с автоматической идентификацией по лицу.
Использование биометрии остается добровольным, стандартная процедура проверки документов также сохраняется.
Эксперимент рассчитан до 1 апреля 2027 года. Если он окажется успешным, к нему смогут присоединиться другие аэропорты и авиакомпании при условии технической готовности.
Ранее сообщалось, что в Шереметьево планируется создание единой интеллектуальной цифровой среды. Соглашение о сотрудничестве подписано между авиагаванью и МТС в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
Одним из первых проектов стала модернизация видеостены в ситуационном центре аэропорта. Это позволило диспетчерским службам оперативно получать информацию о происходящем в реальном времени. Помимо этого, Шереметьево получит услуги подвижной радиотелефонной связи и широкополосный доступ в интернет.
