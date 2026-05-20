В аэропорту Шереметьево появится единая интеллектуальная цифровая среда. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано между авиагаванью и компанией МТС в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Одним из первых совместных проектов в 2026 году, отмечается в сообщении, стала модернизация видеостены в ситуационном центре аэропорта. Это обеспечило диспетчерским службам оперативную осведомленность о происходящем в режиме реального времени, отмечается в сообщении.

"Надежная инфраструктура связи влияет на безопасность полетов и комфорт миллионов пассажиров. Мы смотрим на это соглашение как на долгосрочное технологическое партнерство", – рассказал заместитель генерального директора по информационным технологиям аэропорта Шереметьево Дмитрий Ильин.

Кроме того, аэропорт получит услуги подвижной радиотелефонной связи, а также широкополосный доступ в интернет.

По словам вице-президента по корпоративному бизнесу МТС Олега Алдошина, это не первое сотрудничество компании с аэропортом: ранее оператор внедрял телефонного робота горячей линии для розыска багажа.

Ранее сообщалось, что внедрение биометрического паспортного контроля в Шереметьево планируется летом 2026 года. Технология будет использоваться в киосках самостоятельной регистрации и сдачи багажа, на входе в "чистую" зону и на выходе на посадку.