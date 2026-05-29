США отказались от введения пошлин на поставки палладия из РФ

Фото: depositphotos/borjomi88

Министерство торговли США отказалось от введения пошлин на поставки российского необработанного палладия. Об этом говорится в заявлении американской федеральной комиссии по международной торговле.

Комиссия ранее заключила, что данные поставки не наносят ущерба промышленности Соединенных Штатов.

"Ввиду отрицательного заключения комиссии министерство торговли не будет вводить антидемпинговые и компенсационные пошлины на импорт этой продукции из России", – говорится в сообщении Минторга.

Доклад комиссии по итогам разбирательства в связи с утверждениями об ущербе, который якобы наносят производителям США поставки российского палладия, будет опубликован к 8 июля.

Предварительные оценки по ущербу от поставок комиссия представила еще в сентябре 2025 года. Тогда указывалось, что это может быть основанием для введения США пошлин в отношении данной продукции.

В мае американский Минторг утвердил ставку компенсационных пошлин в размере 109,1% на импорт необработанного палладия из России. Она была установлена для всех российских поставщиков. Отдельно выделили АО "Уральские инновационные технологии" и АО "Приокский завод цветных металлов".