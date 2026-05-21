Минторг США установил пошлину на импорт необработанного палладия из России

Министерство торговли США утвердило ставку компенсационных пошлин в размере 109,1% на импорт необработанного палладия из России. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном в федеральном реестре государственных документов Соединенных Штатов.

Единая ставка установлена для всех российских поставщиков необработанного палладия. Отдельно выделены АО "Уральские инновационные технологии" и АО "Приокский завод цветных металлов", однако для них, как и всех остальных экспортеров из России, пошлина составит 109,1%.

При этом Международная комиссия по торговле США (ITC) в течение 45 дней определит, наносит ли импорт российского палладия реальный материальный ущерб американской промышленности, уточняется в документе. Если комиссия поддержит выводы Минторга, то будет выпущен официальный приказ о введении пошлин и таможня Штатов начнет взимать плату с американских компаний – импортеров российского палладия.

Решение Минторга подводит итоги разбирательства, отправной точкой которого стала жалоба от 30 июля 2025 года, в которой утверждалось, что палладий из России якобы поставляется на рынок США по демпинговым ценам, ниже справедливой стоимости, тем самым нанося ущерб американским производителям.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о повышении импортных пошлин в отношении автомобилей и грузовиков из Евросоюза до 25%. Позднее институты ЕС пришли к соглашению по проекту торговой сделки с США.

Евродепутат Желяна Зовко уточнила, что Европа не может себе позволить торговую войну со своим ближайшим стратегическим и экономическим партнером.