Трамп заявил, что США введут пошлины против любой страны, поставляющей оружие Ирану

США немедленно введут 50% пошлины на ввозимые товары любого государства, которое будет поставлять оружие Ирану. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Кроме того, многие из 15 пунктов мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном уже согласованы, утверждает Трамп. В частности, Иран якобы откажется от обогащения урана, а американцы выкопают и вывезут всю глубоко залегающую "ядерную пыль".

При этом выход США из войны в Иране является началом конца американского доминирования в мире, заявил в эфире радио КП генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

"Уже американцы идут по наклонной, их праздник в мире закончился <...> это начало дистанцирования главных партнеров США, которые подпитывали экономику и политику Штатов", – высказался Сафаров.

Эксперт отметил, что теперь геополитическая карта мира будет быстро меняться.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в феврале, когда США и Израиль нанесли удары по территории Ирана. Лишь в начале апреля в Вашингтоне объявили о двухнедельной приостановке ударов, чтобы согласовать план мирного урегулирования.

По мнению экспертов, Трамп потерпел поражение от Ирана, так как Вашингтон принял пункты мирного плана Ирана. В это же время иранцы не признали и не выполнили никаких ультиматумов США, поэтому американский президент будет пытаться выдать произошедшее за что-то иное.

