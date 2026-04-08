Трамп согласился на двустороннее перемирие с Ираном на две недели

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложил удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим двустороннего прекращения огня.

"При условии, что Иран согласится на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я согласен приостановить бомбардировки и нападения на Иран на срок в две недели. Это будет двустороннее прекращение огня!" – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер добавил, что принял такое решение после беседы с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и главой штаба пакистанских сухопутных войск Асимом Муниром.

"Причина этого заключается в том, что мы уже достигли и превзошли все военные цели и очень близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке", – отметил Трамп.

По его словам, Вашингтон получил от Тегерана мирное предложение из 10 пунктов, которое является приемлемой основой для переговоров. Почти все спорные моменты были согласованы между США и Ираном, двухнедельный период позволит окончательно доработать и заключить соглашение, заявил Трамп.

"От имени Соединенных Штатов Америки, как президент, а также представляя страны Ближнего Востока, для меня большая честь, что эта давняя проблема близка к разрешению", – заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп угрожал полностью уничтожить иранскую цивилизацию. Он отметил, что не исключает "чего-то революционного и замечательного", но не стал вдаваться в подробности.

Позже премьер Пакистана попросил Иран на две недели открыть Ормузский пролив в качестве жеста доброй воли на фоне проведения дипломатической работы по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Также премьер призвал стороны прекратить военные действия на тот же срок.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.