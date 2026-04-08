Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01:47

Политика

Трамп согласился на двустороннее перемирие с Ираном на две недели

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложил удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим двустороннего прекращения огня.

"При условии, что Иран согласится на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я согласен приостановить бомбардировки и нападения на Иран на срок в две недели. Это будет двустороннее прекращение огня!" – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер добавил, что принял такое решение после беседы с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и главой штаба пакистанских сухопутных войск Асимом Муниром.

"Причина этого заключается в том, что мы уже достигли и превзошли все военные цели и очень близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке", – отметил Трамп.

По его словам, Вашингтон получил от Тегерана мирное предложение из 10 пунктов, которое является приемлемой основой для переговоров. Почти все спорные моменты были согласованы между США и Ираном, двухнедельный период позволит окончательно доработать и заключить соглашение, заявил Трамп.

"От имени Соединенных Штатов Америки, как президент, а также представляя страны Ближнего Востока, для меня большая честь, что эта давняя проблема близка к разрешению", – заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп угрожал полностью уничтожить иранскую цивилизацию. Он отметил, что не исключает "чего-то революционного и замечательного", но не стал вдаваться в подробности.

Позже премьер Пакистана попросил Иран на две недели открыть Ормузский пролив в качестве жеста доброй воли на фоне проведения дипломатической работы по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Также премьер призвал стороны прекратить военные действия на тот же срок.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика