Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля, 16:25

Политика

Трамп пригрозил уничтожить иранскую цивилизацию

Иранская цивилизация может быть полностью уничтожена, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет", – заявил он.

Глава Белого дома отметил, что не исключает "чего-то революционного и замечательного", но не стал вдаваться в подробности. По его словам, это будет "один из самых важных моментов" в долгой и сложной истории мира.

Ранее Трамп заявлял, что американские войска могут полностью уничтожить Иран за одну ночь, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. Кроме того, американский президент не считает уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в Иране военным преступлением и не испытывает беспокойства по этому поводу.

По его мнению, настоящим военным преступлением является допустить, чтобы "нездоровая страна с безумным руководством" обзавелась ядерным оружием.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика