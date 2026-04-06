Трамп заявил, что не считает преступлением уничтожение гражданских объектов в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в Иране военным преступлением и не испытывает беспокойства по этому поводу.

По мнению американского лидера, настоящим военным преступлением является допустить, чтобы "нездоровая страна с безумным руководством" обзавелась ядерным оружием, имея в виду Иран. На вопрос, почему уничтожение гражданских объектов в Иране не является военным преступлением, американский лидер ответил, что та страна убила 45 тысяч человек в марте, но может и больше – 50 или 60 тысяч.

"Они убивают протестующих. Они – звери. Мы должны остановить их. Мы не можем позволить, чтобы у них было ядерное оружие", – сказал Трамп.

При этом Трамп не привел никаких доказательств в подтверждение своих слов, так как власти Ирана неоднократно заявляли, что не стремятся к созданию ядерного оружия.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В марте американская сторона передала Ирану план из 15 пунктов по завершению конфликта. Позднее Трамп заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнута уже 6 апреля, однако в эту дату Тегеран дал отрицательный ответ на предложение США.