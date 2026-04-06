Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
06 апреля, 15:47

Политика
Главная / Новости /

Nour News: суда дружественных Ирану стран должны будут платить пошлину за Ормузский пролив

Фото: ТАСС/АР/Altaf Qadri

Суда дружественных Ирану государств смогут безопасно проходить через Ормузский пролив только после оплаты пошлины. Об этом сообщает Nour News, ссылаясь на источник.

По словам собеседника журналистов, только в этом случае Иран обеспечит безопасность пролива. Ни для одной страны исключений не будет.

Ормузский пролив был закрыт для прохода судов после обострения конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. Тегеран в ответ атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

Иранская сторона заявила, что будет уничтожать любые суда, которые нарушат запрет по судоходству в Ормузском проливе. Через некоторое время представитель Исламской Республики при Международной морской организации Али Мусави сообщил, что все суда, кроме связанных с "врагами Ирана", смогут пройти через пролив.

Новости мира: ОАЭ готовы применить силу для открытия Ормузского пролива

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политикаэкономиказа рубежом

Главное

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика