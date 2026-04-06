Nour News: суда дружественных Ирану стран должны будут платить пошлину за Ормузский пролив

Суда дружественных Ирану государств смогут безопасно проходить через Ормузский пролив только после оплаты пошлины. Об этом сообщает Nour News, ссылаясь на источник.

По словам собеседника журналистов, только в этом случае Иран обеспечит безопасность пролива. Ни для одной страны исключений не будет.

Ормузский пролив был закрыт для прохода судов после обострения конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. Тегеран в ответ атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

Иранская сторона заявила, что будет уничтожать любые суда, которые нарушат запрет по судоходству в Ормузском проливе. Через некоторое время представитель Исламской Республики при Международной морской организации Али Мусави сообщил, что все суда, кроме связанных с "врагами Ирана", смогут пройти через пролив.

