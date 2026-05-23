Гроза и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве 23 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность и гроза ожидаются в столице в субботу, 23 мая. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 22 до 24 градусов тепла, по области – от 20 до 25 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 9 градусов, а в Подмосковье – до плюс 13 градусов.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за грозы и порывов ветра до 15 метров в секунду. Предупреждение будет актуально до 21:00 субботы.

На следующей неделе в столице практически каждый день будут идти дожди. При этом со вторника, 26 мая, и до конца рабочей недели температура не будет подниматься выше плюс 13.