23 мая, 04:47

Захарова ответила на обвинения в адрес РФ в создании фейков с Пашиняном

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения в адрес Москвы в якобы создании фейков с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Так, издание Euronews со ссылкой на расследование EUvsDisinfo сообщило, что Армения в течение нескольких месяцев якобы подвергается дезинформационным атакам со стороны РФ, накануне предстоящих в июне парламентских выборов.

Утверждается, что атаки проводятся в рамках плана "Матрешка" – операции по дезинформации с применением технологии искусственного интеллекта (ИИ). Исследователи обнаружили более десятка фейковых роликов с участием Пашиняна.

В своем телеграм-канале Захарова опубликовала настоящий ролик со странным поведением армянского премьера.

"Ответственно заявлю: этот ролик никакая операция "Матрешка" придумать не смогла бы. И не надо впадать в экстаз от рассказов о якобы примененных технологиях ИИ или бот-сетях. Это Никол Воваевич Пашинян собственной персоной. Поэтому прекратите придумывать фейки про "руку Кремля", – добавила Захарова.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что правительство Армении в последнее время предпринимает действия, не отвечающие духу союзнических отношений с Россией. Например, Ереван на регулярной основе присоединятся к позиции Евросоюза в рамках международных дискуссий.

В свою очередь, Пашинян указал, что Ереван не собирается предпринимать никаких резких действий в отношениях с Россией и делать что-то во вред интересам Москвы. Он отметил, что с Владимиром Путиным его связывают дружеские отношения, и подчеркнул, что Армения относится к России очень тепло.

