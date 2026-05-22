Удар украинских войск по колледжу в Старобельске является военным преступлением с точки зрения международного гуманитарного права. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

"Атака по спящим детям – очередное свидетельство трусливой террористической античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе", – отметил дипломат.

Он указал, что удар не мог быть случайным, так как три волны беспилотников били в одно и то же место. ВСУ атаковали колледж для того, чтобы максимально увеличить число жертв среди мирного населения.

По словам постпреда, рядом с колледжем в Старобельске нет никаких военных объектов. Кроме того, никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участия в боевых действиях.

Небензя призвал международное сообщество осудить удар по Старобельску, подчеркнув, что молчание будет равносильно пособничеству Киеву.

"Если бы Россия не начала СВО, то подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день", – добавил он.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа 22 мая. В момент обстрела в здании было 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник. По последним данным, в результате удара погибли 6 человек, еще 39 получили травмы. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Режим ЧС регионального характера ввели после удара ВСУ по Старобельску. Ситуация в городе остается сложной, все еще не установлено местонахождение 15 человек. МЧС России продолжает разбор завалов, все службы работают в усиленном режиме.