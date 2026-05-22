Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 23:40

Политика

Небензя назвал удар по Старобельску военным преступлением

Фото: ТАСС/Александр Река

Удар украинских войск по колледжу в Старобельске является военным преступлением с точки зрения международного гуманитарного права. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

"Атака по спящим детям – очередное свидетельство трусливой террористической античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе", – отметил дипломат.

Он указал, что удар не мог быть случайным, так как три волны беспилотников били в одно и то же место. ВСУ атаковали колледж для того, чтобы максимально увеличить число жертв среди мирного населения.

По словам постпреда, рядом с колледжем в Старобельске нет никаких военных объектов. Кроме того, никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участия в боевых действиях.

Небензя призвал международное сообщество осудить удар по Старобельску, подчеркнув, что молчание будет равносильно пособничеству Киеву.

"Если бы Россия не начала СВО, то подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день", – добавил он.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа 22 мая. В момент обстрела в здании было 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник. По последним данным, в результате удара погибли 6 человек, еще 39 получили травмы. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Режим ЧС регионального характера ввели после удара ВСУ по Старобельску. Ситуация в городе остается сложной, все еще не установлено местонахождение 15 человек. МЧС России продолжает разбор завалов, все службы работают в усиленном режиме.

Психологи из Москвы направлены в Старобельск для оказания помощи пострадавшим от удара ВСУ

Читайте также


Сюжет: Удар ВСУ по колледжу в ЛНР
политикапроисшествиярегионы

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика