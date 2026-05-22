22 мая, 21:31

Политика

Британия, Франция и Германия усилят поддержку Украины в ближайшее время

Фото: 123RF.com/tangducminh

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц заверили украинского лидера Владимира Зеленского, что их страны усилят поддержку Киева в ближайшие месяцы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии британского премьера по итогам телефонных переговоров.

Детали разговора не приводятся. Уточняется лишь, что Зеленский рассказал Стармеру, Макрону и Мерцу о ситуации на поле боя. Западные политики подтвердили свою приверженность обеспечению "справедливого и прочного мира на Украине".

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна нарастит поставки боеприпасов Украине на коммерческой основе. Он уточнил, что Киеву уже поставляются снаряды в количестве, "исчисляемом миллионами".

В свою очередь, Еврокомиссия намерена передать Украине 9,1 миллиарда евро из обещанных 90 миллиардов уже в июне. Представитель ЕК Балаш Уйвари сказал, что 5,9 миллиарда направят на военные нужды, еще 3,2 миллиарда – на микрофинансовую помощь.

