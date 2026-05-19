Украина и ЕС до сих пор не подписали ключевые документы для выделения кредита

Украина и Евросоюз по-прежнему не подписали три ключевых документа, необходимых для выделения Киеву кредита на 90 миллиардов евро. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

"Мы можем подтвердить, что нам еще предстоит подписать три документа, которые необходимы для выделения кредита. Самым продвинутым на данном этапе можно считать меморандум о взаимопонимании", – приводит РИА Новости слова чиновника.

Кроме того, Евросоюзу еще предстоит утвердить программу макрофинансовой помощи, основанной на обязательствах Украины, и изменить положения о фонде для ее поддержки.

Совет Евросоюза в апреле утвердил 20-й пакет антироссийских санкций, а также завершил процедуру утверждения финансирования Киева на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.

Еврокомиссия собирается передать Киеву первые 9,1 миллиарда евро уже в июне. По данным ЕК, 5,9 миллиардов из выделенных денег направят на военные нужды, а еще 3,2 миллиарда – на макрофинансовую помощь.