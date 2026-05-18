Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 23:43

Происшествия

СК возбудил уголовное дело после убийства женщины на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело убитой женщины обнаружили в квартире на северо-западе Москвы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщает пресс-служба столичного СК.

Изначально об исчезновении женщины сообщил в правоохранительные органы ее супруг. Следователи и сотрудники оперативных служб поминутно восстановили маршрут ее передвижения, изучили записи с камер видеонаблюдения по местам ее следования.

Была установлена квартира, где последний раз видели женщину. Во время осмотра внутри обнаружили ее тело с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержан знакомый женщины.

Криминалисты продолжают осматривать место происшествия и допрашивать свидетелей. Подозреваемого в ближайшее время доставят в подразделение СК для следственных действий.

Ранее мужчину задержали после убийства двоих соседей в столичном районе Бибирево. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц".

Между тем в подмосковных Люберцах неизвестный выстрелил из окна дома в подростка из пневматики. Его госпитализировали. Инцидент произошел на территории жилого комплекса.

"Московский патруль": арестован мужчина, обвиняемый в убийстве женщины на западе Москвы

Читайте также


происшествиягород

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика