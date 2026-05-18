Эксперт Никифоров: раннее лечение лихорадки Эбола повышает шансы на восстановление до 90%

Роспотребнадзор направит специалистов для расследования вспышки лихорадки Эбола, зафиксированной в Демократической Республике Конго и Уганде. Стоит ли опасаться распространения вируса в России, разбиралась Москва 24.

Чрезвычайная ситуация

Роспотребнадзор направит в Уганду группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования в связи со вспышкой лихорадки Эбола, сообщили в пресс-службе ведомства. Как отмечается в сообщении, причиной стали случаи заболевания в этой стране, а также в соседней Демократической Республике Конго (ДРК).

"Роспотребнадзор также окажет материально-техническую помощь Министерству здравоохранения Уганды и передаст партнерам разработанные подведомственными научными организациями и применяемые в России тесты для диагностики лихорадки Эбола", – добавили в федеральной службе.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила новую вспышку международной чрезвычайной ситуацией. По данным организации, эпицентр находится в провинции Итури на востоке ДРК, граничащей с Угандой. Вызвал ее вирус Бундибуджио – подтип эболавируса, для противостояния которому на данный момент не существует вакцин и лекарств. Вспышка началась еще в апреле и скрыто распространялась среди местного населения несколько недель, сообщила местная радиостанция со ссылкой на главу Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (АЦКПЗ) Жана Касейя.

Глава Минздрава ДРК Самюэль Роже Камба заявил местным СМИ 18 мая, что на данный момент активное лечение в стране проходит 59 человек.





Самюэль Роже Камба глава Минздрава ДРК В общей сложности у нас около 350 предполагаемых случаев заболевания. Что касается смертей, то зарегистрирован 91 случай.

По его словам, власти ДРК развернули силы реагирования для борьбы с заболеванием и готовятся к созданию дополнительных лечебных центров. При этом заразиться вирусом Эбола во время вспышки в Конго могли по меньшей мере шестеро американцев. На фоне этого Госдепартамент США ввел ограничения на поездки американцев в страны, где есть заболевшие.

В Уганде на данный момент зафиксирован один летальный случай: 59-летний гражданин ДРК, прибывший в Кампалу, был экстренно госпитализирован 11 мая и через три дня скончался. Позже выявили второго инфицированного, также приехавшего в угандийскую столицу из соседней, сообщила постоянный секретарь Минздрава Уганды Диана Атвине.

Президент страны Йовери Кагута Мусевени в соцсети X призвал граждан не беспокоиться, заявив, что нет причин для тревоги. Тем не менее власти решили отложить на неопределенный срок памятные мероприятия ко Дню мучеников (3 июня), поскольку страна ежегодно принимает тысячи паломников из восточных районов ДРК.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса, выступая от имени Африканского союза, призвал к экстренным и скоординированным действиям.

"Сейчас необходимы срочность, единство и коллективные действия. Раннее выявление, оперативное информирование и решительные действия остаются критически важными для сдерживания вспышек до того, как они перерастут в более широкий региональный кризис", – сказал он.

В то же время в Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящее время риск распространения Эболы в России отсутствует. В рамках федерального проекта "Санитарный щит" во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль с применением системы "Периметр", подчеркнули в ведомстве.

"Лечится более или менее успешно"

Лихорадка Эбола представляет серьезную опасность и имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом, вызывающим геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, дальнейшая ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер: внимание нужно уделять санитарному контролю не только на госграницах, но и территориях, где возможен завоз инфекции. При этом глобальное распространение лихорадки Эбола он считает маловероятным.

Онищенко также призвал россиян воздержаться от поездок в экзотические страны в связи с ситуацией за рубежом.





Геннадий Онищенко академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Сейчас у нас наступает сезон отпусков, и по традиции за последние два десятилетия наш народ почему-то рвется в экзотические страны. Пожалуйста, не делайте этого. Если даже вы не в Африку поедете, все равно где-нибудь можете подхватить лихорадку Эбола.

При этом заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров в беседе с Москвой 24 отметил, что лихорадка Эбола известна медицине давно: описание появилось еще в середине 1970-х годов.

"Вирус изучен полностью: он не передается от человека к человеку воздушно-капельным путем – только через кровь либо очень тесный контакт с нарушением целостности слизистых. По современной классификации ВОЗ, полное название данной патологии – "болезнь, вызванная вирусом Эбола", – сказал он.

Его резервуарный хозяин – существа из отряда рукокрылых: они плодоядные (питаются бананами и манго) и живут при температуре плюс 30 круглогодично. В России таких условий нет, поэтому Эбола не может закрепиться в нашей стране, уточнил Никифоров.





Владимир Никифоров заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Что касается туристов – теоретически можно привезти вирус. Поехать в Конго, съесть недожаренного рукокрылого или, например, поучаствовать в похоронных мероприятиях, где нужно поцеловать умершего от Эболы африканца, заразиться, а после вернуться, будучи в инкубационном периоде.

Когда у такого туриста появится геморрагический синдром (повышение кровоточивости), теоретически он может заразить кого-то в крайне людном месте и при стечении обстоятельств, когда слюна соприкоснется со слизистой другого человека. Заражение возможно также дома и при других тесных контактах. Однако больной к данной стадии заболевания уже не способен передвигаться из-за тяжести состояния.

"Лечится Эбола более или менее успешно. Прямого противовирусного препарата нет, но при патогенетическом лечении (если оказать помощь больному на первых этапах) с вероятностью 90% будет благоприятный исход", – добавил эксперт.

По его мнению, проблема эпидемии в ДРК в том, что там другая культура: условно, заболевших на первых порах лечат шаманы, которые надеются на выздоровление.

"А когда африканец уже находится в критическом состоянии, шаман разрешает его отвезти в больницу, но к тому моменту уже поздно что-либо сделать. Отсюда и высокая летальность. Если же госпитализировать сразу и начать патогенетическую терапию, большинство проблем удастся избежать", – уточнил он.

В масштабах мира это абсолютно ничего не значащая, сугубо локальная вспышка, резюмировал Никифоров.

