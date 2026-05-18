Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 19:02

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Воронова назвала анютины глазки и сальвию самыми неприхотливыми для дачи цветами

Садовод назвала самые неприхотливые для дачи цветы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Котовник, анютины глазки и сальвию легче всего вырастить на даче. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, для анютиных глазок достаточно найти место, где бывает много солнца, или хотя бы разместить в полутени.

Дальше про растение можно практически забыть. Причем, даже если потребуется уехать на неделю, достаточно просто обильно полить цветы заранее и не переживать.
Ольга Воронова
эксперт Союза садоводов

Она добавила, что турецкая гвоздика также не требует особого ухода. Ее практически не нужно поливать: хватает периодически выпадающих дождей, однако растение любит солнечную сторону.

"Еще в список можно добавить календулу, которая вовсе растет как сорняк, поэтому после посадки про нее можно смело забыть. Причем многие привыкли, что цветы у нее непременно желтые, однако они бывают и белыми, и даже розовыми", – подчеркнула Воронова.

Тем, кому нравится лаванда, эксперт посоветовала более неприхотливые в уходе альтернативные варианты в виде котовника Фассена или сальвии. Они не менее эффектные, а растут практически сами по себе. Кроме того, все перечисленные растения способны радовать дачников практически с июня по октябрь, заключила садовод.

Ранее агроном Владимир Викулов рассказал, какие сорта винограда способны давать богатый урожай в Подмосковье. Он посоветовал выбирать зимостойкие варианты, например гибриды амурского винограда.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика