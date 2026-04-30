Агроном Викулов: виноград "голубок" и "румба" дадут богатый урожай в Подмосковье

Виноград сортов "румба", "денисовский" и "голубок" дадут богатый урожай на даче в Подмосковье. Об этом Москве 24 рассказал агроном Владимир Викулов.

По его словам, в целом виноград успешно выращивают даже в Архангельской области. Главное – правильно подобрать сорт и место посадки, тогда с одного метра шпалеры можно собрать 5–8 килограммов ягод.

"В средней полосе важно выбирать зимостойкие варианты. Это гибриды амурского винограда, которых достаточно много. Например, "Потапенко" хорош еще и с декоративной точки зрения: осенью его листья приобретают пунцово-красный оттенок", – отметил эксперт.

Вкусовые качества ягод не самые высокие, но пригодные в пищу, в том числе в заготовки. Зато все эти сорта неукрывные, то есть способны зимовать прямо на шпалере без утепления, пояснил агроном.





Владимир Викулов агроном Значительно лучше на вкус ягоды сорта "румба", "голубок", "денисовский". Но они уже укрывные, то есть осенью, после сбора урожая и листопада, их нужно будет снять со шпалеры, укутать нетканым материалом, потом пленкой и оставить зимовать. А открыть примерно в марте, когда снег сойдет и почва оголится.

Что касается удачного места для высадки винограда, то идеально подходит южная сторона дома или забора. В этом случае культура будет получать много солнечного света, а постройки защитят от ветра, добавил эксперт.

"И обязательно надо обеспечить именно жесткую опору, а ни в коем случае не пускать виноград по веревкам. В последнем случае растение будет постоянно колыхаться во время непогоды и не сможет нормально развиваться. Поэтому нужна шпалера из металла или дерева", – подчеркнул Викулов.

Выбирать стоит двухлетние саженцы: они хорошо укореняются и порой даже в первый год могут дать урожай. Высаживать их можно уже сейчас. При этом весна для этого считается лучшим временем: растение успевает набрать силы и потом легче сможет перезимовать. Осенние же посадки теплолюбивых культур часто заканчиваются неудачей, предупредил агроном.

