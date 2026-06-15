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15 июня, 16:07

Происшествия

Суд лишил водительских прав экс-сотрудника X5 после ДТП на Мичуринском проспекте

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд лишил водительских прав экс-сотрудника X5 Group Кирилла Кузьменко, который в нетрезвом состоянии попал в ДТП на Мичуринском проспекте в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мировой судья судебного участка № 178 столичного района Раменки установил, что Кузьменко не выполнил требование должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.

В итоге суд признал мужчину виновным и лишил его водительских прав на 2 года, а также назначил штраф в размере 45 тысяч рублей.

Кузьменко попал в ДТП в мае 2026 года. Автомобиль Voyah экс-игрока "Спартака" Александра Прудникова столкнулся с Porsche Кузьменко, а затем перевернулся. В X5 Group подтвердили, что за рулем Porsche был их сотрудник. После этого ЧП Кузьменко уволили из компании.

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