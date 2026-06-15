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15 июня, 12:42

Происшествия

Мужчина на электроскутере сбил 4-летнего ребенка на северо-востоке Москвы

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На северо-востоке Москвы мужчина на электроскутере сбил 4-летнего ребенка. Об этом сообщила столичная прокуратура в МАХ.

Предварительно установлено, что инцидент произошел на улице Стартовой, где 42-летний мужчина, не имеющий прав на пользование электроскутером, наехал на девочку 2022 года рождения. Пострадавшую вместе с матерью доставили в больницу для оказания помощи.

Прокуратура Северо-Восточного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП и ход процессуальной проверки. Решается вопрос о привлечении водителя к ответственности.

Ранее водитель электровелосипеда сбил 76-летнюю женщину на улице Маршала Катукова в Москве. Ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Прокуратура одобрила обвинительное заключение. Мужчине инкриминируется нарушение норм безопасности дорожного движения, что по неосторожности привело к тяжким телесным повреждениям. Материалы уголовного дела переданы в суд.

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