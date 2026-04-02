Новости

Новости

02 апреля, 19:04

Юрист Георгиева: при наезде самоката на пешехода надо сразу вызывать полицию

Юрист объяснила, как правильно действовать пешеходам в случае наезда самоката

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Вызвать полицию, зафиксировать все обстоятельства и взять контакты у свидетелей необходимо пострадавшему от наезда электросамоката. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Новый сезон проката электросамокатов и велосипедов начался в Москве 1 апреля.

По ее словам, если самокатчик сбил прохожего, с виновным не стоит идти на мировую.

"Иногда в моменте кажется, что все обошлось ссадинами и царапинами, но буквально через день может оказаться, что есть серьезное повреждение, например трещина в кости. Это способно привести к длительному лечению и даже потере заработка", – пояснила специалист.

Чтобы получить право на компенсацию, необходимо сразу вызывать полицию. Пока она в пути, следует максимально зафиксировать все обстоятельства: снять на фото или видео ушибы, место происшествия, поломанные вещи. Если самокатчик решил скрыться, стоит попытаться успеть сфотографировать его со спины. Кроме того, важно обратиться к свидетелям и попросить номер телефона, чтобы прохожие смогли дать показания, отметила эксперт.

В целом в таком крупном городе, как Москва, найти наехавшего на пешехода самокатчика не так уж сложно, потому что на улицах очень много видеокамер. Поэтому необходимо просить полицию о том, чтобы обязательно проверили записи с расположенных рядом устройств.
Алла Георгиева
юрист

Поиск станет проще, если электросамокат был арендован. Полиция может обратиться за помощью в кикшеринговую компанию, которая определит по GPS-трекеру, какое средство индивидуальной мобильности передвигалось в данном месте и кто его бронировал, пояснила юрист.

"Нарушителя можно заставить возместить ущерб, прежде всего связанный с вредом, причиненным здоровью. Он должен будет компенсировать и расходы на лечение, лекарства, и потерянный заработок из-за временной нетрудоспособности. Кроме того, можно требовать оплаты поврежденных вещей: если в результате происшествия порвалась одежда, обувь, разбился телефон, ноутбук и так далее", – подчеркнула Георгиева.

Также пострадавший вправе настаивать на компенсации морального вреда, потому что во время наезда, лечения и нетрудоспособности он мог испытать стресс и боль, добавила эксперт.

Юрист также отметила, что, если самокатом управлял несовершеннолетний, материальная ответственность за причиненный вред ложится на плечи его родителей.

Ранее Росстандарт утвердил поправку к ГОСТу о регистрационных знаках для средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, на номере сверху должны быть расположены 3 буквы, а внизу – 2 цифры и код региона. Знак на СИМ должен быть установлен как спереди, так и сзади, сказано в документе.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

