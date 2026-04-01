01 апреля, 14:48

Безопасность

Россиян предупредили о мошеннической схеме с QR-кодами на самокатах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

С началом сезона проката самокатов активизировались мошенники, использующие схему с поддельными QR-кодами. Об этом в беседе с RT предупредил эксперт РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

Он пояснил, что злоумышленники начали наклеивать фальшивые QR-коды поверх оригинальных или рядом с ними. При сканировании пользователь попадает на поддельный сайт, визуально похожий на страницу аренды, где у него выманивают данные банковской карты или доступ к аккаунту.

"Это чистая социальная инженерия, реализованная через физический носитель. Злоумышленники выбирают самокаты, потому что это массовый, повседневный сервис, которым пользуются люди в спешке, чаще всего без привычки перепроверять адрес сайта", – заявил Силаев.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт посоветовал обращать внимание на внешний вид наклеек. У официальных сервисов кикшеринга они обычно имеют фирменный дизайн и защитные элементы. Если код выглядит подозрительно или ведет на неизвестный сайт, лучше не вводить данные.

Он также напомнил, что легальные сервисы аренды не запрашивают платежную информацию через сторонние страницы, так как все операции проходят внутри официального приложения.

Ранее мошенники стали обманывать россиян при помощи рассылки в мессенджерах с фишинговыми ссылками и призывами подписать петицию или проголосовать. После перехода жертва попадает на фейковую страницу, где предлагается авторизоваться через портал "Госуслуги". Это позволяет аферистам получить доступ к аккаунту.

На электросамокатах в Москве появятся единые номерные знаки

