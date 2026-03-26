Мошенники начали создавать бот-фермы для атак на россиян

Мошенники массово создают бот-фермы для атак на россиян. Об этом с беседе с РИА Новости сообщил вице-президент по информационной безопасности одного из банков Илья Зуев.

По его словам, в бот-фермах используется искусственный интеллект, который круглосуточно проверяет кнопки в банковском приложении на наличие ошибок логики.

Эксперт пояснил, что для этого злоумышленники используют сим-боксы и тысячи сим-карт. Телефоны начинают имитировать действия клиентов банка – заходить в приложения, менять лимиты, принимать попытки по совершению платежей.

Зуев добавил, что сами банки борются с бот-атаками при помощи таких систем, как Preventive Proxy, которая создана российским разработчиком для борьбы с кибермошенниками. Она использует алгоритмы машинного обучения для анализа действий пользователей.

Благодаря системе получается вычислить ботов и создать особый "цифровой отпечаток" устройства. Таким образом, мошеннические гаджеты отсекаются, а девайсы пользователей остаются.



Ранее мошенники начали устанавливать на устройства россиян шпионские программы. При этом они не занимают много памяти и совсем незаметны. Обнаружить их могут только антивирусы. Для слежки хакеры использует любые гаджеты с выходом в интернет или Bluetooth.

