Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 08:49

Безопасность

Мошенники начали создавать бот-фермы для атак на россиян

Фото: depositphotos/dedivan1923

Мошенники массово создают бот-фермы для атак на россиян. Об этом с беседе с РИА Новости сообщил вице-президент по информационной безопасности одного из банков Илья Зуев.

По его словам, в бот-фермах используется искусственный интеллект, который круглосуточно проверяет кнопки в банковском приложении на наличие ошибок логики.

Эксперт пояснил, что для этого злоумышленники используют сим-боксы и тысячи сим-карт. Телефоны начинают имитировать действия клиентов банка – заходить в приложения, менять лимиты, принимать попытки по совершению платежей.

Зуев добавил, что сами банки борются с бот-атаками при помощи таких систем, как Preventive Proxy, которая создана российским разработчиком для борьбы с кибермошенниками. Она использует алгоритмы машинного обучения для анализа действий пользователей.

Благодаря системе получается вычислить ботов и создать особый "цифровой отпечаток" устройства. Таким образом, мошеннические гаджеты отсекаются, а девайсы пользователей остаются.

Ранее мошенники начали устанавливать на устройства россиян шпионские программы. При этом они не занимают много памяти и совсем незаметны. Обнаружить их могут только антивирусы. Для слежки хакеры использует любые гаджеты с выходом в интернет или Bluetooth.

Мошенники начали запугивать россиян просрочкой по ипотеке

Читайте также


безопасность

Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика