Узел связи телефонных мошенников ликвидирован в центре Москвы

Узел связи телефонных мошенников ликвидирован в Пресненском районе в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

В результате был задержан 19-летний мужчина, который, по данным ведомства, обслуживал оборудование для передачи голосового трафика и обеспечивал работу call-центров мошенников.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном проведении работ в области создания, эксплуатации и модернизации сетей связи.

Правоохранители попросили местных жителей быть бдительнее в случае, если неизвестные предлагают работу по установке или обслуживанию телекоммуникационного оборудования. По их словам, это может быть прикрытием для соучастия в мошеннических схемах.

Ранее в Москве были задержаны двое мужчин, которые начиная с 2019 года обманывали покупателей дорогостоящих автозапчастей через сервис объявлений. По версии следствия, злоумышленники размещали объявления о продаже комплектующих для иномарок, используя фото с иностранных сайтов.

Местом осмотра товара они намеренно указывали отдаленные города Подмосковья, из-за чего большинство покупателей сразу соглашались на доставку. После перевода денег аферисты отправляли фиктивные накладные и поддельные видеоотчеты, но заказы никогда не отправляли. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.



МВД зафиксировало рассылку мошеннических сообщений якобы от портала mos.ru



