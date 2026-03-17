В Москве девушка пыталась убить женщину по указанию телефонных мошенников

Москвичка пыталась убить женщину, находясь под влиянием телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по столице в MAX.

Злоумышленники убедили 20-летнюю девушку в том, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов по изобличению иноагентов. 14 марта они дали ей задание ликвидировать местную жительницу, которая якобы являлась иностранным агентом.

Вскоре москвичка пришла к квартире своей жертвы на улице Академика Анохина с перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой. Дверь ей открыла хозяйка 1967 года рождения, в сторону которой девушка распылила содержимое баллончика и замахнулась молотком.

Родственникам женщины удалось обезвредить нападавшую и не дать ей скрыться. Подозреваемую задержали, в ближайшее время ей предъявят обвинение.

Правоохранители осмотрели место происшествия, изъяв орудия преступления, по которым назначены судебные экспертизы. Также изучаются мобильные устройства задержанной. По данном факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве произошло похожее нападение. 14 марта футболист Даниил Секач под руководством телефонных мошенников вооружился болгаркой, ломом, кувалдой и другими предметами и пришел в квартиру дома на Строгинском бульваре. Там он начал вскрывать сейф, думая, что участвует в оперативных мероприятиях правоохранителей.

В квартире также находилась дочь хозяйки жилья, которая тоже была введена в заблуждение мошенниками. Она выбежала на улицу, чтобы задержать мать, возвращавшуюся домой. Девочка сказала ей, что в доме работает сотрудник спецслужб. Женщина, узнав о происходящем, поднялась в квартиру и попыталась помешать злоумышленнику.

Секач потребовал назвать код от сейфа, после чего напал на женщину, нанес ей удары руками, а также ножевые ранения. От полученных травм она скончалась на месте.

В итоге злоумышленник все же вскрыл сейф и украл более 2 тысяч долларов, а также иные ценности. По указанию аферистов он выкинул похищенное в открытое окно. На следующий день мошенники разрешили мужчине отпустить дочь погибшей и скрыться с места преступления.

Вечером 15 марта его задержали на Нижегородском шоссе. Позже ему предъявили обвинения, а затем арестовали.

17 марта была задержана соучастница Секача. Ей оказалась 22-летняя москвичка. По указанию организаторов она приобрела болгарку и привезла ее в квартиру, где произошло убийство. Она также подобрала выброшенные футболистом ценности и отдала их заказчикам.

Читайте также


Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

