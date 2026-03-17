В Москве девушка пыталась убить женщину по указанию телефонных мошенников

Москвичка пыталась убить женщину, находясь под влиянием телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по столице в MAX.

Злоумышленники убедили 20-летнюю девушку в том, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов по изобличению иноагентов. 14 марта они дали ей задание ликвидировать местную жительницу, которая якобы являлась иностранным агентом.

Вскоре москвичка пришла к квартире своей жертвы на улице Академика Анохина с перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой. Дверь ей открыла хозяйка 1967 года рождения, в сторону которой девушка распылила содержимое баллончика и замахнулась молотком.

Родственникам женщины удалось обезвредить нападавшую и не дать ей скрыться. Подозреваемую задержали, в ближайшее время ей предъявят обвинение.

Правоохранители осмотрели место происшествия, изъяв орудия преступления, по которым назначены судебные экспертизы. Также изучаются мобильные устройства задержанной. По данном факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве произошло похожее нападение. 14 марта футболист Даниил Секач под руководством телефонных мошенников вооружился болгаркой, ломом, кувалдой и другими предметами и пришел в квартиру дома на Строгинском бульваре. Там он начал вскрывать сейф, думая, что участвует в оперативных мероприятиях правоохранителей.

В квартире также находилась дочь хозяйки жилья, которая тоже была введена в заблуждение мошенниками. Она выбежала на улицу, чтобы задержать мать, возвращавшуюся домой. Девочка сказала ей, что в доме работает сотрудник спецслужб. Женщина, узнав о происходящем, поднялась в квартиру и попыталась помешать злоумышленнику.

Секач потребовал назвать код от сейфа, после чего напал на женщину, нанес ей удары руками, а также ножевые ранения. От полученных травм она скончалась на месте.

В итоге злоумышленник все же вскрыл сейф и украл более 2 тысяч долларов, а также иные ценности. По указанию аферистов он выкинул похищенное в открытое окно. На следующий день мошенники разрешили мужчине отпустить дочь погибшей и скрыться с места преступления.

Вечером 15 марта его задержали на Нижегородском шоссе. Позже ему предъявили обвинения, а затем арестовали.

17 марта была задержана соучастница Секача. Ей оказалась 22-летняя москвичка. По указанию организаторов она приобрела болгарку и привезла ее в квартиру, где произошло убийство. Она также подобрала выброшенные футболистом ценности и отдала их заказчикам.