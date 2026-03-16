В Москве задержали двух работников мошеннического call-центра

Столичные полицейские задержали двух работников мошеннического call-центра: 19-летние молодые люди обслуживали сим-боксы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, задержанными оказались уроженцы Саратовской области. Они выполняли роль технических специалистов: следили за работой GSM-шлюзов и вовремя меняли сотни сим-карт, чтобы у аферистов была бесперебойная связь с жертвами.

В ходе обысков на Березовой аллее правоохранители изъяли три GSM-шлюза и три сим-бокса, а также более тысячи сим-карт, которые активно использовались в течение последних трех дней. Установлено, что курьеры привозили злоумышленникам до 200 новых сим-карт ежедневно.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции", фигуранты заключены под стражу. В настоящее время оперативники устанавливают пострадавших от действий аферистов.

Ранее семь жителей Ижевска стали фигурантами уголовного дела о незаконном использовании оборудования для пропуска телефонного трафика. По данным следователей, они действовали в составе организованной группы и обеспечивали работу сим-боксов для массовых телефонных атак на россиян. Предполагается, что звонки совершались для хищения денежных средств.