Bangkok Post: несколько человек пострадали после крушения вертолета в Таиланде

Фото: 123RF.com/joseh51

Несколько человек пострадали в результате падения вертолета в тайской провинции Самутпракан, передает издание Bangkok Post.

По словам журналистов, воздушное судно потерпело крушение за заправочной станцией в районе Муанг утром 3 мая. Точное количество пострадавших и причина падения вертолета выясняются.

Ранее пассажирский самолет потерпел крушение в окрестностях Джубы. В результате погибли все находившиеся на борту 14 человек, в том числе пилот и двое граждан Кении.

По предварительной информации, причиной трагедии стали плохие погодные условия. Из-за непогоды видимость в районе аэропорта была критически низкой, что могло помешать пилоту совершить безопасную посадку.