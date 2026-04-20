Человек погиб при крушении самолета во Флориде

Фото: depositphotos/zimmytws

Человек погиб при крушении двухмоторного самолета Cessna 401B в американском штате Флорида. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

На месте ЧП работали пожарные службы округа Паско. Причины крушения воздушного транспорта установят специалисты.

Ранее два самолета авиакомпаний Akasa Air и SpiceJet столкнулись на взлетной полосе в Международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели. По предварительной информации, воздушное судно SpiceJet при рулении задело стоявший на месте лайнер Akasa Air.

В результате повреждения получили оба самолета – у SpiceJet пострадало крыло, у Akasa Air – левый стабилизатор в хвостовой части фюзеляжа. Оба судна временно выведены из эксплуатации.